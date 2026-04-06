Ciencia

Giro arqueológico después de 2.000 años: hallan indicios de la tumba de Cleopatra en el fondo del mar

Arqueóloga descubrió un misterioso túnel a poca distancia de Alejandría; según explicó, podría dirigir al féretro hundido de la última faraona de Egipto

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Por La Nación / Argentina / GDA
Cleopatra VII fue la reina más célebre de los ptolomeos
Un túnel bajo el mar y restos arqueológicos acercan a Egipto a resolver el enigma del entierro de Cleopatra. (Archivo/Archivo)







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La Nación / Argentina / GDA

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