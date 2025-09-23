Gigante del mar: pescador luchó casi cinco horas para capturar un atún de 280 kilos

Un pescador amateur logró capturar un atún de 280 kilos tras una batalla de casi cinco horas frente a la costa de Noruega.

El pasado 6 de setiembre, el pescador aficionado Marcus Rostad, residente en Sarpsborg, Noruega, vivió una experiencia que calificó como fuera de lo común.

Mientras pescaba frente a las costas de Måløy, logró capturar un atún-azul que pesó 280 kilos, luego de una intensa faena que duró casi cinco horas.

El joven de 31 años, quien trabaja en una empresa de producción de patés, relató que la jornada comenzó a las 9 a. m., pero fue hasta las 3:41 p. m. que el enorme pez mordió el anzuelo.

Finalmente, lograron asegurar al atún en la borda del bote a las 8:30 p. m., tras una lucha prolongada cargada de tensión.

Rostad afirmó que nunca había pescado un ejemplar de semejante tamaño.

Por esa razón, decidió vender el atún a varios restaurantes especializados en comida japonesa, lo que le generó un ingreso total equivalente a unos $4.000.

Tras la sorprendente captura, Marcus expresó su intención de aprovechar la buena racha no solo en la pesca, sino también en el amor. Indicó que espera conocer a alguien que comparta su pasión por este pasatiempo.

El récord nacional de pesca en Noruega aún pertenece a un atún-azul capturado en octubre de 2024, que pesó 448,5 kilos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.