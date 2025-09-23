Ciencia

Gigante del mar: pescador luchó casi cinco horas para capturar un atún de 280 kilos

El noruego Marcus Rostad vendió el enorme atún a varios restaurantes japoneses tras una extenuante jornada de pesca en Måløy

Por O Globo / Brasil / GDA
Un pescador amateur logró capturar un atún de 280 kilos tras una batalla de casi cinco horas frente a la costa de Noruega.
