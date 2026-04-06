Ciencia

Gen de Alzheimer revela cambios silenciosos en el cerebro décadas antes de la memoria

Investigación detecta cambios neuronales tempranos ligados al gen APOE4 y abre la puerta a tratamientos preventivos contra el Alzheimer

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Por O Globo / Brasil / GDA
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El gen APOE4 provoca alteraciones cerebrales tempranas. Científicos identifican la proteína Nell2 como posible objetivo para prevenir el Alzheimer. (Shutterstock)







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O Globo

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