Gatos domésticos son más letales para los invertebrados de lo que se creía, según estudio

Científicos usaron redes sociales para identificar qué artrópodos cazan los gatos domésticos, revelando un efecto subestimado en los ecosistemas urbanos

Por O Globo / Brasil / GDA
Gatos cazan más artrópodos de lo estimado. Un estudio brasileño usó redes sociales para evidenciar este impacto poco registrado en investigaciones previas.
Gatos cazan más artrópodos de lo estimado. Un estudio brasileño usó redes sociales para evidenciar este impacto poco registrado en investigaciones previas. (Raúl Costa-Pereira/Letícia Alexandre)







