Freidoras de aire: lo que cocinan libera mucha menos contaminación dentro de la casa

Un estudio midió gases y partículas durante la cocción y halló que las freidoras de aire emiten hasta 100 veces menos compuestos volátiles

Por Jailine González Gómez
Cocinar con freidora de aire genera muchas menos emisiones al aire interior que otros métodos, según mediciones en laboratorio.
