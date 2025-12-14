Ciencia

Fotógrafo italiano capta dos fenómenos atmosféricos extremadamente raros en una sola imagen

El registro ocurrió sobre el norte de Italia tras una descarga eléctrica intensa que alcanzó la ionosfera y activó ambos eventos luminosos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un fotógrafo italiano documentó un ELVE y un sprite rojo en un mismo instante, un evento poco común asociado a tormentas eléctricas extremas.
Un fotógrafo italiano documentó un ELVE y un sprite rojo en un mismo instante, un evento poco común asociado a tormentas eléctricas extremas. (Valter Binotto/IG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaItaliaELVE
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.