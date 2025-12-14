Fotógrafo italiano capta dos fenómenos atmosféricos extremadamente raros en una sola imagen

Un fotógrafo italiano documentó un ELVE y un sprite rojo en un mismo instante, un evento poco común asociado a tormentas eléctricas extremas.

Un registro fotográfico excepcional documentó de manera simultánea dos de los fenómenos atmosféricos más raros del planeta. La imagen, captada en el cielo del norte de Italia, muestra la coincidencia de un ELVE y un sprite rojo. El autor fue el fotógrafo italiano Valter Binotto, especializado en eventos luminosos de la alta atmósfera.

El episodio ocurrió tras un rayo de gran intensidad que impactó la región entre la península itálica y la península balcánica. La descarga generó un pulso electromagnético que se propagó por cientos de kilómetros y alcanzó la ionosfera, lo que activó ambos fenómenos casi de forma instantánea sobre la ciudad de Possagno, cerca de Venecia.

La fotografía presenta una estructura roja difusa con apariencia de disco, identificada como un ELVE, que rodea descargas luminosas con forma de tentáculos. Estas corresponden a un sprite rojo, un tipo de descarga eléctrica que se desplaza hacia la atmósfera superior.

Los ELVEs, siglas de Emissions of Light and Very Low Frequency Perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources, aparecen como anillos de luz que se expanden rápidamente en la ionosfera cuando un rayo extremadamente potente produce un pulso electromagnético intenso.

Los sprites rojos son descargas eléctricas que se propagan hacia arriba y alcanzan altitudes entre 50 y 90 kilómetros, cerca del límite convencional del espacio. Su color característico se debe a la excitación de moléculas de nitrógeno en la alta atmósfera.

Ambos fenómenos forman parte de los Eventos Luminosos Transientes (TLEs). En este grupo también figuran los jatos azules, trolls y fantasmas. Aunque se asocian a tormentas eléctricas, la ciencia aún los estudia debido a su duración de apenas milisegundos y a la dificultad para observarlos directamente.

Según explicó Binotto en declaraciones difundidas por IFLScience, durante más de 10 años de trabajo logró fotografiar cientos de sprites. Sin embargo, solo registró tres ELVEs, incluido este evento doble, que describió como especialmente inusual por las condiciones específicas que requiere.

El fotógrafo también detalló en sus redes sociales que la imagen corresponde a una formación doble. El sprite es la estructura roja con forma de tentáculo ubicada en el centro. El ELVE es el disco rojo que rodea la escena.

Para obtener este tipo de registros, Binotto utiliza equipos especializados. Emplea una cámara adaptada para astrofotografía, con mayor sensibilidad a la luz infrarroja, lo que permite captar destellos casi imperceptibles para el ojo humano.

Aunque la coloración recuerda a las auroras boreales, el proceso físico es distinto. En este caso, la luz se produce por la excitación del nitrógeno causada por descargas eléctricas extremas y no por partículas solares.

Los sprites se documentaron por primera vez en 1989. Los ELVEs se identificaron en 1990, gracias a observaciones realizadas por astronautas del transbordador espacial Discovery. Estos fenómenos aportan información clave para comprender la interacción entre tormentas eléctricas y la ionosfera.

De acuerdo con lo señalado por Binotto a IFLScience, en la actualidad resulta más accesible iniciarse en este tipo de fotografía especializada, debido a la disponibilidad de plataformas que explican cómo identificar y registrar estos fenómenos atmosféricos poco comunes.

