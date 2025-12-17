Ciencia

Fósiles con plumas de 160 millones de años cambian lo que se sabía sobre el vuelo en los dinosaurios

Fósiles con plumas intactas permitieron identificar un patrón de muda que mostró que Anchiornis no podía volar y que la evolución del vuelo tuvo cambios inesperados

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El análisis de plumas fósiles reveló que Anchiornis perdió su capacidad de volar y amplió el entendimiento sobre la evolución del vuelo en los dinosaurios.
El análisis de plumas fósiles reveló que Anchiornis perdió su capacidad de volar y amplió el entendimiento sobre la evolución del vuelo en los dinosaurios. (Tel Aviv University/Tel Aviv University)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGdinosauriosdinosauriopaleontología
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.