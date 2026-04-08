Ciencia

Fósil de lagarto revela el origen de la respiración en vertebrados terrestres

El fósil de Captorhinus, con tejidos blandos preservados, permitió reconstruir el sistema respiratorio más antiguo conocido en amniotas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un reptil fósil hallado en Estados Unidos evidencia el origen de la respiración torácica y ayuda a entender la evolución de los vertebrados terrestres.
Un reptil fósil hallado en Estados Unidos evidencia el origen de la respiración torácica y ayuda a entender la evolución de los vertebrados terrestres. (Dr. Michael DeBraga/Dr. Michael DeBraga)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGfósillagarto
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.