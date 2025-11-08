Ciencia

Fósil de caracol hallado dentro de su madre revela secretos de hace un millón de años

Descubren fósil de caracol dentro de su madre en Taiwán. El hallazgo revela conexiones geográficas y nuevas especies del Pleistoceno temprano

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Cinco especies fósiles revelan rutas migratorias y reproducción vivípara en moluscos de hace más de un millón de años. Imagen con fines ilustrativos.
Cinco especies fósiles revelan rutas migratorias y reproducción vivípara en moluscos de hace más de un millón de años. Imagen con fines ilustrativos. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCaracolFósilTaiwán
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.