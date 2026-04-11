Ciencia

Fósil de 250 millones de años revela que ancestros de los mamíferos ponían huevos

El embrión de un ‘Lystrosaurus’ permitió confirmar que antiguos precursores de los mamíferos se reproducían mediante huevos en ambientes extremos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un embrión fosilizado de 'Lystrosaurus' demuestra que los ancestros de mamíferos eran ovíparos y explica su éxito tras una extinción masiva.
Un embrión fosilizado de 'Lystrosaurus' demuestra que los ancestros de mamíferos eran ovíparos y explica su éxito tras una extinción masiva. ( Julien Benoit, Vincent Fernandez, Jennifer Botha/PLOS One)







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