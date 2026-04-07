Ciencia

¿Focas que cazan delfines? Hallazgo revela posible conducta nunca antes documentada

Un delfín con heridas compatibles con focas en Gales impulsa una investigación sobre conductas depredadoras poco documentadas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos analizan evidencias de ataques de focas grises a delfines tras hallazgos en Reino Unido e Irlanda.
Científicos analizan evidencias de ataques de focas grises a delfines tras hallazgos en Reino Unido e Irlanda. (@irishwhaleanddolphingroup/IG)







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O Globo

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