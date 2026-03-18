Ciencia

Flor silvestre sorprende a la ciencia: evolución acelerada surge tras sequía extrema

Investigación documenta cómo algunas poblaciones de una planta resistieron condiciones extremas mediante cambios genéticos acelerados

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos detectan evolución rápida en una flor tras sequía histórica, con implicaciones para la adaptación de especies al clima extremo.
Científicos detectan evolución rápida en una flor tras sequía histórica, con implicaciones para la adaptación de especies al clima extremo. (Curtis Clark/BioTrek, Cal Poly Pomona, Southern California)







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