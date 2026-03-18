Flor silvestre sorprende a la ciencia: evolución acelerada surge tras sequía extrema

Científicos detectan evolución rápida en una flor tras sequía histórica, con implicaciones para la adaptación de especies al clima extremo.

Una evolución inusualmente rápida se registró en la flor de mono escarlata (Mimulus cardinalis), tras una sequía extrema asociada a la crisis climática en el oeste de América del Norte. El hallazgo marcó la primera vez que científicos documentaron este tipo de respuesta en una planta.

El estudio analizó 55 poblaciones de esta especie, antes y durante la sequía del 2012, la más severa en zonas de Oregón y California. La investigación se publicó el 12 de marzo en la revista Science.

Los resultados evidenciaron que varias poblaciones desaparecieron. Sin embargo, otras lograron adaptarse con rapidez a condiciones climáticas adversas y recuperarse.

Una ‘cápsula del tiempo’ genética

Los científicos recolectaron hojas y semillas antes del evento climático. Ese material funcionó como una cápsula genética que permitió comparar cambios a lo largo del tiempo.

El análisis identificó que las plantas que sobrevivieron presentaban marcadores genéticos asociados a ambientes cálidos y secos. Estas variantes favorecieron características como menor pérdida de agua y mayor eficiencia en la captura de carbono.

El fenómeno observado se conoce como rescate evolutivo. Ocurre cuando una población disminuye por estrés ambiental, pero logra recuperarse mediante cambios genéticos rápidos.

Tres poblaciones destacaron por su desempeño. Estas mostraron mayor adaptación en regiones del genoma vinculadas al clima.

Claves para la conservación

Los investigadores señalaron que identificar los genes involucrados permitiría anticipar la respuesta de las especies ante sequías prolongadas.

Este tipo de evidencia abre oportunidades para mejorar estrategias de conservación de plantas silvestres. No obstante, aún no existe certeza sobre el impacto de estas adaptaciones en el largo plazo.

El estudio también sugirió que otras especies podrían tener la capacidad de ajustarse a eventos extremos mediante procesos evolutivos acelerados.

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