‘Fantasma blanco’: el misterioso lince ibérico que apareció en las montañas de España

Un fotógrafo logró captar al inusual lince blanco tras meses de vigilancia en una zona montañosa de Jaén, al sur de España

Por O Globo / Brasil / GDA
Un lince blanco fue captado en la sierra de Jaén. El caso es único y se atribuye a una mutación genética llamada leucismo.
Un lince blanco fue captado en la sierra de Jaén. El caso es único y se atribuye a una mutación genética llamada leucismo. (Ángel Hidalgo/Instagram)







