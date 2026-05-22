Extraño animal nace en zoológico y desata una ola de reacciones: ¿es un cerdo, un conejo o un oso hormiguero? Vea el video

Un inusual mamífero africano nació en un zoológico inglés y llamó la atención por su aspecto y por lo poco frecuente de la especie.

Las imágenes de un extraño mamífero recién nacido en el zoológico Chester Zoo, en Reino Unido, provocaron miles de reacciones en redes sociales. Sus grandes orejas, su hocico alargado, su piel arrugada con poco pelo y sus enormes garras hicieron que muchos usuarios intentaran adivinar de qué especie se trataba.

El pequeño animal recibió el apodo de “Womble”. Su aspecto llevó a varios internautas a describirlo como inusual y hasta extraño.

Sin embargo, el ejemplar no es una mezcla de especies. Se trata de un cerdo hormiguero, también conocido como cerdo de tierra, un mamífero excavador poco común originario del África subsahariana.

El Chester Zoo informó que este nacimiento marcó un hecho poco frecuente para la institución. El centro indicó que se trató del segundo nacimiento de un cerdo hormiguero en 94 años de historia.

La madre del animal, llamada Oni, enfrentó dificultades para producir suficiente leche durante los primeros días.

Debido a los hábitos nocturnos de la especie, los cuidadores alimentaron al pequeño con biberón durante la madrugada por varias semanas. También lo mantuvieron dentro de una incubadora con temperatura controlada antes de devolverlo con su madre cada mañana.

Una cuidadora del zoológico explicó que el nacimiento representó un acontecimiento especial para el equipo por la escasa cantidad de casos registrados en el recinto.

También indicó que todavía no determinaron si el animal es macho o hembra. Aun así, el nombre temporal “Womble” ganó popularidad entre el personal.

Una especie poco común

El zoológico indicó que actualmente existen 68 cerdos hormigueros en zoológicos europeos y cerca de 114 ejemplares en instituciones de conservación en todo el mundo.

En estado silvestre, la especie enfrenta amenazas relacionadas con la pérdida de hábitat debido a la expansión agrícola. También existe presión por la caza para consumo de carne.

Pese a su apariencia, el cerdo hormiguero suele generar confusión con el oso hormiguero. Sin embargo, ambas especies no poseen una relación cercana.

Los expertos atribuyen esa similitud a un fenómeno conocido como evolución convergente, que ocurre cuando especies diferentes desarrollan rasgos similares con el paso del tiempo.

El cerdo hormiguero posee un hocico largo y una lengua que alcanza 25 centímetros. Utiliza esa estructura para capturar hormigas y termitas con rapidez.

Además, emplea sus fuertes garras para excavar madrigueras y buscar insectos bajo tierra.

El término aardvark significa “cerdo de tierra” en afrikáans.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.