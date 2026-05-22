Ciencia

Extraño animal nace en zoológico y desata una ola de reacciones: ¿es un cerdo, un conejo o un oso hormiguero? Vea el video

El nacimiento de un raro cerdo hormiguero sorprendió a cuidadores y usuarios en redes por la apariencia del pequeño mamífero

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un inusual mamífero africano nació en un zoológico inglés y llamó la atención por su aspecto y por lo poco frecuente de la especie.
Un inusual mamífero africano nació en un zoológico inglés y llamó la atención por su aspecto y por lo poco frecuente de la especie. (Chester Zoo/Blog)







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O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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