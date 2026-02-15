Ciencia

Extraña criatura marina pesa una tonelada, brilla en la oscuridad y se alimenta de otros de su especie

Organismo gelatinoso, casi completamente compuesto por agua, posee una de las estructuras más largas del reino animal

Por O Globo / Brasil / GDA
Una criatura marina de 1 tonelada, bioluminiscente y caníbal, habita en los océanos del norte y sorprende por su longitud
Una criatura marina de una tonelada, bioluminiscente y caníbal, habita en los océanos del norte y sorprende por su longitud. Foto: (Canva/Canva)







