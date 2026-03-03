Ciencia

Extintas por más de 150 años: 158 tortugas gigantes regresan a Floreana y marcan un hito en Galápagos

El proyecto busca recuperar el equilibrio ecológico de Galápagos y podría transformar la restauración de ecosistemas en islas del mundo

Por Silvia Ureña Corrales
Un programa científico liberó 158 tortugas gigantes en Floreana. La iniciativa busca recuperar el ecosistema y reintroducir especies desaparecidas.
Un programa científico liberó 158 tortugas gigantes en Floreana. La iniciativa busca recuperar el ecosistema y reintroducir especies desaparecidas. (Galapagos Conservation Trust /Galapagos Conservation Trust)







