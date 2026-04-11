Extinción confirmada: glaciar en Latinoamérica desaparece tras décadas de retroceso por cambio climático

Glaciar Cerros de la Plaza, en el Parque Nacional Natural El Cocuy, Arauca, en enero del 2025. La masa glaciar ya mostraba una reducción marcada y se acercaba a su extinción.

La extinción del glaciar de los Cerros de la Plaza en Colombia se confirmó el pasado mes de marzo. Autoridades ambientales verificaron que su cobertura de hielo llegó a 0 km². El ecosistema de alta montaña en la Sierra Nevada de Güicán, conocida como El Cocuy, enfrenta un impacto significativo.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) lideró el monitoreo satelital con apoyo del Observatorio de la Tierra y el Territorio del Instituto Geográfico Agustín Codazzia (IGAC). Los análisis determinaron que el glaciar perdió toda su superficie. Este resultado reflejó un proceso de transformación climática sostenido.

La desaparición ocurrió como parte de un proceso prolongado y documentado. Registros históricos indicaron que, a mediados del siglo XIX, el glaciar tenía una extensión cercana a 5,5 km². Para el 2016, la superficie bajó a 0,15 km². La reducción anticipó el desenlace actual.

La ubicación a menor altitud aumentó su vulnerabilidad. El incremento de las temperaturas globales aceleró el deterioro del hielo en esta zona.

Especialistas señalaron varios factores determinantes. Destacaron el aumento de la temperatura, la disminución de precipitaciones en forma de nieve y la alta sensibilidad de los glaciares en los Andes tropicales.

El uso de tecnologías de teledetección permitió medir con precisión la velocidad del retroceso. La pérdida del glaciar no solo afecta el paisaje. También altera la regulación hídrica en ecosistemas de alta montaña.

Hoy, la cobertura de hielo es de 0 km². Este dato confirma la extinción definitiva del glaciar de los Cerros de la Plaza y evidencia el avance del cambio climático en Colombia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y fue revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.