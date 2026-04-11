Ciencia

Extinción confirmada: glaciar en Latinoamérica desaparece tras décadas de retroceso por cambio climático

Glaciar perdió toda su cobertura de hielo tras un proceso prolongado que se intensificó por el aumento de temperaturas y cambios en la nieve

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Glaciar Cerros de la Plaza en primer plano, en el Parque Nacional Natural El Cocuy, Arauca, en enero de 2025. La masa glaciar ya mostraba una reducción marcada y se acercaba a su extinción.
Glaciar Cerros de la Plaza, en el Parque Nacional Natural El Cocuy, Arauca, en enero del 2025. La masa glaciar ya mostraba una reducción marcada y se acercaba a su extinción. (Daniel-93-19/Wikimedia Commons)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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