Ciencia

Exploran las profundidades del océano y descubren que un antiguo submarino nuclear soviético aún libera radiación

Investigadores detectaron una fuga visible desde el reactor del K-278 Komsomolets y buscan determinar si la corrosión acelera el proceso

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Por O Globo / Brasil / GDA
El submarino soviético K-278 Komsomolets sigue liberando material radioactivo en aguas profundas, aunque los expertos no hallaron daños en el ecosistema cercano.
El submarino soviético K-278 Komsomolets sigue liberando material radioactivo en aguas profundas, aunque los expertos no hallaron daños en el ecosistema cercano. (Ægir 6000/Instituto de Investigación Marina, Noruega)







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