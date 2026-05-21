Ciencia

Expertos en jardinería recomiendan la planta de interior ideal para perfumar el hogar

Esta especie trepadora produce flores aromáticas y requiere cuidados sencillos para mantenerse saludable en espacios interiores

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La flor de nácar combina aroma intenso, valor ornamental y cuidados simples que favorecen su desarrollo dentro del hogar.
La flor de nácar combina aroma intenso, valor ornamental y cuidados simples que favorecen su desarrollo dentro del hogar. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGplantasHoya carnosaflor de nácar
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.