Ciencia

Expedición revive el misterio del explorador que inspiró a Indiana Jones y desapareció hace 100 años en Brasil

Una expedición recorre Brasil y Sudamérica tras las huellas del explorador que inspiró a Indiana Jones. A 100 años de su desaparición, el misterio sigue sin resolverse

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El explorador Percy Fawcett desapareció en 1925 buscando una ciudad perdida. Un equipo viaja por Sudamérica tras sus huellas.
La expedición sigue los pasos del explorador británico Percy Fawcett, desaparecido en Brasil hace 100 años, para hallar pistas de su destino y su ciudad mítica. (Archiv/Paramount)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPercy Harrison FawcettIndiana JonesBrasil
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.