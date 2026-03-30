Ciencia

¿Existieron mujeres cazadoras en la arena romana? Un hallazgo reabre el debate

Investigación académica reinterpreta un mosaico hallado en Francia y redefine la participación de mujeres en las cacerías romanas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio identifica en un mosaico romano la única representación conocida de una mujer cazadora y cuestiona ideas sobre su rol en la arena.
Un estudio identifica en un mosaico romano la única representación conocida de una mujer cazadora y cuestiona ideas sobre su rol en la arena. (Alfonso Manas/The International Journal of the History of Sport)







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