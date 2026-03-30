¿Existieron mujeres cazadoras en la arena romana? Un hallazgo reabre el debate

Un estudio identifica en un mosaico romano la única representación conocida de una mujer cazadora y cuestiona ideas sobre su rol en la arena.

Un mosaico romano hallado en Francia cambió la interpretación sobre el papel de las mujeres en los espectáculos de la Antigüedad. Un estudio académico identificó en la obra la que sería la única representación conocida de una cazadora de fieras, llamada venatrix. La investigación se publicó el 22 de marzo en la revista The International Journal of the History of Sport.

El análisis lo realizó el investigador Alfonso Mañas, de la Universidad de California en Berkeley. El especialista cuestionó interpretaciones previas. Señaló que la participación femenina en las cacerías de arena duró más tiempo de lo que se creía.

El mosaico se descubrió en 1860 en Reims, Francia, una ciudad relevante del mundo romano. La pieza medía 11 x 9 metros. Presentaba una composición compleja con medallones. En ellos se observaban gladiadores, animales salvajes y escenas de caza.

El artefacto se destruyó en 1917 durante un bombardeo de la Primera Guerra Mundial. Solo quedaron dibujos del siglo XIX elaborados por el arqueólogo Jean-Charles Loriquet. Esos registros resultaron precisos al compararlos con fragmentos conservados.

Durante décadas, el mosaico quedó en el olvido. La investigación reciente reexaminó una figura central en uno de los medallones. Loriquet propuso que se trataba de una mujer. Otros estudios posteriores la clasificaron como un artista masculino o un gladiador cómico.

Mañas identificó elementos clave. La figura sostiene un látigo. Está junto a un leopardo. Conduce al animal hacia otro cazador. Presenta el pecho descubierto y rasgos femeninos definidos. Esa representación no aparece en otras figuras masculinas del mosaico.

El contexto refuerza la interpretación. La figura interactúa con el animal y participa en una cacería organizada. Esto sugiere entrenamiento y habilidad. El estudio la define como una venatrix, es decir, una cazadora especializada en enfrentar fieras en espectáculos de arena.

La investigación también indica que su rol sería de asistente. Guiaba a los animales hacia otros cazadores para el ataque final. Esta función requería precisión y dominio técnico, ya que formaba parte de una puesta en escena.

El hallazgo reabre un capítulo poco estudiado de la historia romana. La figura femenina del mosaico amplía la comprensión sobre género y espectáculo en la Antigüedad. El estudio se basa en evidencia histórica que permaneció ignorada durante más de un siglo.

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