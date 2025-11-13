Ciencia

¿Existe un ‘séptimo sentido’? Esto es lo que plantea un estudio británico

¿Y si usted pudiera detectar objetos sin tocarlos? Un estudio británico revela un posible ‘séptimo sentido’ humano que cambia lo que sabemos del tacto

Por O Globo / Brasil / GDA
Estudio afirma que las manos humanas perciben objetos ocultos por microvibraciones, como algunas aves que detectan presas.
(Canva /Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

