Ciencia

Excavan bajo el Ártico y hallan un diamante amarillo de 158 quilates en uno de los últimos descubrimientos de una mina canadiense

La piedra tiene más de 2.000 millones de años y fue encontrada poco antes del cierre productivo de Diavik, en Canadá

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Por Jailine González Gómez
Rio Tinto halló un raro diamante amarillo de 158 quilates antes del cierre de la mina Diavik, en el norte de Canadá.
Rio Tinto halló un raro diamante amarillo de 158 quilates antes del cierre de la mina Diavik, en el norte de Canadá. (Rio Tinto/Divulgación)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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