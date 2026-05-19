Estudio vinculó trastornos premenstruales con el doble de riesgo de sufrir problemas psiquiátricos

Científicos del Karolinska Institutet explican los métodos que permitieron descubrir cómo los problemas premenstruales duplican el riesgo de ansiedad y depresión

Un estudio del Karolinska Institutet de Suecia reveló una conexión de doble vía entre los trastornos premenstruales y las enfermedades psiquiátricas. La investigación fue publicada en la revista científica JAMA Network Open.

Los investigadores observaron que las mujeres con afectaciones hormonales tienen mayor probabilidad de desarrollar cuadros mentales. Por otro lado, quienes ya padecen un trastorno psíquico enfrentan un riesgo elevado de recibir un diagnóstico premenstrual en el futuro.

Los investigadores basaron su trabajo en un estudio de cohorte a nivel nacional que recopiló registros de salud suecos entre el 2001 y el 2022. El equipo aplicó un diseño de casos y controles para evaluar trastornos previos y un modelo de cohorte emparejada para enfermedades posteriores.

Para fortalecer los resultados, cada paciente fue comparada con diez mujeres sanas y con sus propias hermanas biológicas. Esta comparación entre familiares permitió descartar la influencia de factores genéticos o ambientales vividos durante la niñez.

Los trastornos premenstruales (PMD) incluyen el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual. Estas condiciones provocan síntomas como cambios de humor e irritabilidad durante la fase lútea del ciclo menstrual.

La evidencia señala que estas afectaciones bajan la calidad de vida y se vinculan con conductas suicidas. También se relacionan con la depresión tras el parto y síntomas graves durante la menopausia.

La explicación científica apunta a que algunas mujeres reaccionan de forma atípica ante las fluctuaciones hormonales normales. Este proceso altera sistemas químicos del cerebro, como la serotonina y la dopamina.

Estos químicos regulan el estado de ánimo y también se asocian con diversas condiciones psiquiátricas. Además, el análisis de hermanas permitió concluir que existen factores genéticos compartidos.

El equipo de científicos analizó los registros nacionales de más de 3,6 millones de mujeres en Suecia. Del total, identificaron a 104.972 pacientes con un diagnóstico clínico de trastorno premenstrual.

Mediante un seguimiento promedio de 8,2 años, el estudio determinó que estas mujeres tenían aproximadamente el doble de riesgo de sufrir una enfermedad psiquiátrica. De igual forma, las pacientes psiquiátricas mostraron el doble de probabilidad de presentar trastornos premenstruales.

Los hallazgos detallan que los riesgos más altos ocurren en casos de depresión, ansiedad y trastorno bipolar. En el caso del TDAH y los trastornos de personalidad, el vínculo observado fue incluso más fuerte.

Por el contrario, la investigación no encontró ninguna relación entre los problemas premenstruales y la esquizofrenia. Esta falta de asociación se mantuvo en ambas direcciones del estudio.

Los autores recalcan la necesidad de aplicar enfoques informados por el ciclo menstrual en la atención psiquiátrica. Esto permitiría a los proveedores de salud brindar un cuidado más específico para las mujeres.

Finalmente, el análisis aclara que se requiere más investigación para comprender los mecanismos compartidos. El objetivo es desarrollar nuevos blancos terapéuticos y refinar los tratamientos actuales.