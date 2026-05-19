Ciencia

Estudio vinculó trastornos premenstruales con el doble de riesgo de sufrir problemas psiquiátricos

Una investigación sueca realizada con 3,6 millones de mujeres revela que la salud hormonal y la mental comparten una relación de doble vía

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Por Marianela Arias Vilchez
Científicos del Karolinska Institutet explican los métodos que permitieron descubrir cómo los problemas premenstruales duplican el riesgo de ansiedad y depresión
Científicos del Karolinska Institutet explican los métodos que permitieron descubrir cómo los problemas premenstruales duplican el riesgo de ansiedad y depresión (Canva Stocks/Kanchanachitkhamma / Karola G de Pexels)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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