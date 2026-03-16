Ciencia

Estudio revela que lunas de planetas errantes podrían mantener océanos líquidos por 4.300 millones de años

Simulaciones científicas sugieren que el calentamiento de marea y atmósferas con hidrógeno permitirían océanos líquidos en lunas sin luz estelar

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Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores señalan que lunas de planetas errantes podrían mantener océanos líquidos durante miles de millones de años y ofrecer condiciones favorables para la vida.
Investigadores señalan que lunas de planetas errantes podrían mantener océanos líquidos durante miles de millones de años y ofrecer condiciones favorables para la vida. (Canva stock/Corina Ciocirlan's Images/pixabay)







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