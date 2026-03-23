Estudio revela que las aves hembras cantan más cuando reciben ayuda para cuidar a sus crías

Aves hembras cantan más cuando tienen apoyo en la crianza, según estudio que analiza 1.041 especies y su evolución social.

Las aves hembras cantan con mayor frecuencia cuando cuentan con apoyo en la crianza de sus polluelos. Así lo evidenció un estudio de la Universidad de Vanderbilt, publicado en febrero en la revista Nature Ecology & Evolution. La investigación analizó cómo la cooperación en el cuidado influye en la evolución del canto femenino.

El trabajo determinó que las especies con crianza cooperativa, en la que participan adultos no reproductores, muestran mayor probabilidad de que las hembras desarrollen canto. Este hallazgo aporta nuevas pistas sobre el vínculo entre comportamiento social y comunicación en animales.

La investigadora Kate Snyder explicó que el aprendizaje vocal es poco común en el reino animal. Indicó que estudiar la cooperación y la territorialidad permite comprender cómo la complejidad social moldea la evolución.

Un rasgo que no es exclusivo de los machos

El canto de las aves suele asociarse con los machos, ya que cumple funciones como atraer pareja. Sin embargo, diversas especies presentan hembras que también cantan. La evidencia sugiere que esta capacidad se hereda de generaciones anteriores.

Para profundizar en este fenómeno, el equipo analizó la historia evolutiva de 1.041 especies de aves canoras. El estudio incluyó datos sobre canto, sistemas de crianza y comportamiento territorial.

Los resultados mostraron una relación bidireccional sólida entre la crianza cooperativa y el canto femenino. Esto significa que ambos factores influyen entre sí a lo largo del tiempo evolutivo.

Territorialidad añade complejidad

El análisis también identificó que la territorialidad introduce variaciones. Algunas especies con crianza cooperativa y canto femenino presentan conductas territoriales. Otras no muestran ese patrón.

Este comportamiento sugiere la existencia de distintos caminos evolutivos. En aves territoriales, el canto femenino puede cumplir una función de defensa. En especies menos territoriales, el canto se asocia más con la cohesión social y la cooperación.

Nuevas preguntas sobre el canto

Las investigadoras planean ampliar el estudio hacia otros aspectos del canto. Uno de los enfoques es entender por qué algunas aves cantan de forma simultánea o coordinada.

El equipo considera que las aves representan un modelo ideal para estudiar la interacción entre cultura y evolución. Sus cantos son aprendidos y transmitidos socialmente. A la vez, evolucionan a lo largo de millones de años.

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