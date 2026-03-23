Ciencia

Estudio revela que las aves hembras cantan más cuando reciben ayuda para cuidar a sus crías

La crianza cooperativa impulsa el canto femenino en aves y revela nuevos vínculos entre comportamiento social y evolución

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Por O Globo / Brasil / GDA
Aves hembras cantan más cuando tienen apoyo en la crianza, según estudio que analiza 1.041 especies y su evolución social.
Aves hembras cantan más cuando tienen apoyo en la crianza, según estudio que analiza 1.041 especies y su evolución social. (Canva Stock/Thomas Hawkins de Pexels / EstuaryPig de Getty Images)







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