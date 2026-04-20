Ciencia

Estudio revela cómo viven las tortugas verdes juveniles en el Pacífico de Costa Rica

Un estudio en el golfo de Santa Elena revela cómo se mueven y permanecen tortugas verdes jóvenes en distintos hábitats costeros

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Por Jailine González Gómez
Investigadores rastrearon tortugas juveniles en Guanacaste y describieron cómo usan distintos hábitats y cuánto tiempo permanecen en ellos.
Investigadores rastrearon tortugas juveniles en Guanacaste y describieron cómo usan distintos hábitats y cuánto tiempo permanecen en ellos. (Manuel Heinrich Emha/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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