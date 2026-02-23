Ciencia

Estudio revela cómo su perro altera la calidad del aire dentro de la casa y lo que esto implica

La presencia de su perro en casa puede influir más de lo que imagina. Una investigación reciente detalla qué ocurre en el aire interior cuando respira

Por O Globo / Brasil / GDA
Los perros modifican el aire del hogar al liberar partículas, amoníaco y CO2. El estudio cuantificó su impacto frente a los humanos.
Los perros modifican el aire del hogar al liberar partículas, amoníaco y CO2. El estudio cuantificó su impacto frente a los humanos. (Canva/Stock)







