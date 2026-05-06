Ciencia

Estudio identifica una nueva rara enfermedad genética que afecta a los músculos: el Síndrome de la Mutación Axonopatía

Científicos identifican una enfermedad genética rara que daña los nervios motores y afecta los músculos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Nueva enfermedad genética rara afecta los nervios motores y los músculos. El síndrome MINA causa debilidad, pérdida de coordinación y deterioro celular; aún no existe cura.
Nueva enfermedad genética rara afecta los nervios motores y los músculos. El síndrome MINA causa debilidad, pérdida de coordinación y deterioro celular; aún no existe cura. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Creada con IA)







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