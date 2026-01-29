Ciencia

Estudio identifica alto potencial de la cáscara de granada para tratar heridas en la piel

Investigación brasileña destaca la acción antimicrobiana de residuos alimentarios y su posible uso en curativos avanzados para heridas cutáneas

Por O Globo / Brasil / GDA
Extractos de cáscara de granada mostraron eficacia contra bacterias resistentes y podrían convertirse en una opción natural para el tratamiento de heridas.
Extractos de cáscara de granada mostraron eficacia contra bacterias resistentes y podrían convertirse en una opción natural para el tratamiento de heridas. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

