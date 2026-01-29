Estudio identifica alto potencial de la cáscara de granada para tratar heridas en la piel

Extractos de cáscara de granada mostraron eficacia contra bacterias resistentes y podrían convertirse en una opción natural para el tratamiento de heridas.

Una investigación de la Universidad Estatal de Campinas de Brasil (Unicamp) demostró que los extractos obtenidos de la cáscara de granada inhiben microorganismos asociados a infecciones en heridas cutáneas. El estudio evidenció acción contra bacterias frecuentes como Staphylococcus aureus y contra Pseudomonas aeruginosa, un patógeno reconocido por su alta resistencia a tratamientos convencionales.

El trabajo contó con el apoyo de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo en Brasil (FAPESP) y estuvo coordinado por el investigador Mauricio Ariel Rostagno. La investigación se estructuró en cuatro etapas principales.

En la primera fase, el equipo evaluó la actividad antimicrobiana de extractos provenientes de 11 residuos de la industria alimentaria. El análisis incluyó cáscaras de naranja, mango, manzana, uva, limón y granada. También se estudiaron hojas de mango y guayaba, semillas de melón, además de cáscara y borra de café. Las pruebas se realizaron contra microorganismos comunes en infecciones de heridas en la piel.

Tras esta evaluación inicial, la cáscara de granada destacó como el material más prometedor. Presentó la mayor actividad antimicrobiana y el mayor contenido de compuestos fenólicos, conocidos por su potente acción antioxidante.

Posteriormente, los investigadores aplicaron una herramienta de simulación computacional. El objetivo fue seleccionar solventes verdes, es decir, alternativas más amigables con el ambiente. Entre ellos figuraron la acetona y el alcohol isopropílico diluidos en agua. Estos solventes permitieron una extracción más eficiente del ácido elágico, principal compuesto de la cáscara de granada y uno de los responsables de su potencial antimicrobiano.

En la etapa final, el equipo realizó una validación en laboratorio. Se produjeron nuevos extractos con los solventes optimizados y se repitieron las pruebas antimicrobianas. Los resultados confirmaron un incremento en la eficacia frente a los microorganismos analizados.

Los hallazgos se publicaron en la revista científica Journal of Food Processing and Preservation. Según los investigadores, los resultados abren la puerta a nuevas líneas de estudio, como la evaluación detallada de compuestos fenólicos puros, el análisis de posibles efectos sinérgicos, estudios de citotoxicidad y la aplicación de extractos optimizados en curativos inteligentes.

Aunque los resultados muestran un alto potencial práctico, la investigación permanece en fase de desarrollo experimental. En una etapa posterior se realizarán ensayos in vivo para profundizar en su seguridad y eficacia.

El objetivo central del proyecto es desarrollar un producto natural que funcione como alternativa a los antibióticos sintéticos. El uso excesivo de estos fármacos contribuyó al aumento de la resistencia bacteriana. Además, la investigación busca ofrecer un destino más rentable a los residuos de la industria alimentaria, al transformarlos en productos de alto valor agregado para la salud humana.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.