Ciencia

Estudio identifica a la melatonina como potencial aliada para reducir el dolor menstrual por endometriosis

Una investigación de la Universidad de Ciencias Médicas de Babol analizó el uso de esta hormona y observó una disminución en la intensidad del dolor y en la cantidad de analgésicos requeridos por las pacientes

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Por Marianela Arias Vilchez
Ensayo clínico en 98 mujeres evidenció que 10 mg de melatonina reducen la dismenorrea y el uso de analgésicos, aunque no afecta el tamaño de quistes.
Ensayo clínico en 98 mujeres evidenció que 10 mg de melatonina reducen la dismenorrea y el uso de analgésicos, aunque no afecta el tamaño de quistes. (Canva stocks/Aris Leoven de Baseimage / Aris Leoven de Baseimage)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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