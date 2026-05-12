Estudio identifica a la melatonina como potencial aliada para reducir el dolor menstrual por endometriosis

Ensayo clínico en 98 mujeres evidenció que 10 mg de melatonina reducen la dismenorrea y el uso de analgésicos, aunque no afecta el tamaño de quistes.

La endometriosis es una condición donde el tejido que normalmente recubre el interior del útero crece fuera de este, lo que genera una inflamación crónica. Este padecimiento afecta a cerca del 50% de las mujeres con dolor pélvico crónico y, a menudo, no responde bien a los tratamientos convencionales.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Ciencias Médicas de Babol, en Irán, analizó cómo el uso de la melatonina impacta estos síntomas. Los resultados del ensayo clínico se publicaron en la revista científica Heliyon, de la editorial Cell Press.

La melatonina es una hormona producida naturalmente por el cuerpo que ayuda a regular el sueño, pero también tiene propiedades analgésicas, antioxidantes y antiinflamatorias. En el estudio, 98 mujeres con la enfermedad recibieron 10 mg diarios de esta sustancia o un placebo durante ocho semanas.

El análisis encontró que la melatonina redujo significativamente la dismenorrea, que es el dolor intenso asociado a la menstruación. Además, las participantes que consumieron la hormona necesitaron tomar una menor cantidad de medicamentos analgésicos adicionales para controlar sus molestias.

Los investigadores observaron que el consumo de analgésicos bajó en promedio una tableta por día en el grupo que utilizó la melatonina. Al finalizar las ocho semanas, el 59,2% de estas mujeres reportó que ya no necesitaba medicamentos para el dolor, comparado con el 22,4% que presentaba esa condición al inicio.

A pesar de la mejoría en el bienestar físico, el estudio determinó que la melatonina no tuvo efecto sobre el endometrioma. Este es un tipo de quiste que se forma en los ovarios a causa de la enfermedad. El tamaño de estas lesiones no varió significativamente entre quienes tomaron la hormona y quienes recibieron el placebo.

El equipo científico señaló que el periodo de ocho semanas fue corto para evaluar cambios en los tejidos. Por esta razón, consideran que dosis más altas o tratamientos más prolongados podrían ser necesarios para observar una reducción en el volumen de las lesiones de endometriosis.