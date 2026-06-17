Ciencia

Estudio científico revela por qué la barriga cervecera podría ser más peligrosa para el corazón que el sobrepeso

Investigación con más de 2.200 adultos detectó cambios cardíacos asociados a la acumulación de grasa abdominal, especialmente en hombres

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos hallaron que la obesidad abdominal se relaciona con alteraciones estructurales del corazón que podrían comprometer su funcionamiento.
Científicos hallaron que la obesidad abdominal se relaciona con alteraciones estructurales del corazón que podrían comprometer su funcionamiento. (ChatGPT/Generada con IA)







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