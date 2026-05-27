Ciencia

Estudio científico encontró genes de perros golden retrievers asociados a emociones humanas

El análisis de 1.300 perros permitió identificar vínculos genéticos entre conductas caninas y rasgos emocionales presentes en humanos

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Científicos detectaron genes comunes entre humanos y golden retrievers relacionados con inteligencia, miedo y comportamiento social
Científicos detectaron genes comunes entre humanos y golden retrievers relacionados con inteligencia, miedo y comportamiento social (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPerrosGolden retrievers
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.