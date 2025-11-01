Estudiantes de Costa Rica ganan final del Reto Marte y viajarán a la NASA

Un grupo de universitarios ticos ganó en Madrid el Reto Marte y como premio viajará a Houston para participar en una experiencia en la NASA.

Costa Rica obtuvo el primer lugar en la final del Reto Marte 2025, un certamen que reunió también a 24 estudiantes de España, Puerto Rico y Portugal, entre el 29 y el 31 de octubre en Getafe, Madrid. El evento formó parte del Forum de Innovación, Talento y Educación Aeroespacial (FITEA).

El equipo ganador representó a la Universidad Fidélitas. Lo integraron seis estudiantes de distintas carreras: Brandon Ugalde Rivera (Ingeniería Industrial), Emanuel Jiménez Navarrete y Ghazeel Morales Mora (Ingeniería Electromecánica), Yair Navarro Salmerón (Ingeniería Mecatrónica), Endry Rosales Boniche (Ingeniería en Sistemas) y Andrea Alfaro Solís (Psicología).

Los jóvenes se impusieron con su proyecto ‘Sibú’, un biorreactor automatizado que utiliza algas para transformar el dióxido de carbono en oxígeno. El sistema permite controlar variables como la luz, la temperatura, el pH, los nutrientes y la calidad del oxígeno. También emplea tecnologías de aislamiento térmico avanzado.

Este desarrollo apunta a mejorar la calidad del aire en la Tierra y facilitar la vida en entornos cerrados como los hábitats en Marte, según los objetivos planteados por el equipo.

Como parte del premio, los estudiantes costarricenses viajarán a Houston, Estados Unidos, donde vivirán una semana de inmersión en la NASA. Durante esta experiencia conocerán de cerca la labor que realizan ingenieros y astronautas en una de las agencias espaciales más importantes del mundo.

En la última jornada del Reto Marte, los 24 participantes fueron mezclados en seis equipos internacionales. Cada grupo resolvió un desafío conjunto en pocas horas. Uno de estos equipos, también seleccionado para viajar a la NASA, estuvo conformado por Ghazeel Morales (Costa Rica), Elisa Vásquez (Puerto Rico), David Nemes (España) y Paulo Gomes (Portugal).

Durante el evento, se presentaron además iniciativas de inclusión como ‘ENVERA’, impulsada por Enrique Grande, y el trabajo de la asociación Las Sillas Voladoras, representada por Elisabeth Heimeyer. Ambas colaboran regularmente con organismos como ENAIRE.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.