Ciencia

Estos son los astronautas latinoamericanos que han viajado al espacio

Una revisión de 13 figuras clave del programa espacial, con énfasis en misiones orbitales

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Por Jailine González Gómez
Franklin Chang-Díaz, astronauta costarricense-estadounidense de la NASA, participó en siete misiones del transbordador espacial entre 1986 y 2002.
Franklin Chang-Díaz, astronauta costarricense-estadounidense de la NASA, participó en siete misiones del transbordador espacial entre 1986 y 2002. (NASA/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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