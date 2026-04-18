Estos son los astronautas latinoamericanos que han viajado al espacio

La historia de los astronautas latinoamericanos en la exploración espacial inicia en 1980. En ese año, despegó el primer vuelo orbital con un representante de la región.

Desde entonces, distintos nombres se han incorporado a misiones del transbordador espacial y de la Estación Espacial Internacional. Sus trayectorias combinan ingeniería, medicina, ciencias y carrera militar.

¿Quiénes son y cómo llegaron al espacio? Esta selección, basada en datos de la Agencia Espacial Mexicana, reúne a 13 astronautas latinoamericanos que completaron misiones orbitales. La lista no incluye a astronautas de vuelos suborbitales, asociados al turismo o a iniciativas privadas. También se excluye a astronautas de reserva o seleccionados que no han viajado al espacio.

Arnaldo Tamayo Méndez (Cuba)

Piloto militar formado tras la Revolución cubana, ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y se especializó en aviación de combate, con entrenamiento en la Unión Soviética. Su trayectoria como piloto instructor y su experiencia operativa lo llevaron a ser seleccionado en el programa Intercosmos. En 1980 realizó su vuelo orbital a bordo de una nave soviética, lo que lo convirtió en el primer latinoamericano en viajar al espacio y en el primer hispanohablante en hacerlo.

Rodolfo Neri Vela (México)

Ingeniero mecánico-electricista egresado de la UNAM, con maestría en telecomunicaciones y doctorado en radiación electromagnética en el Reino Unido. Su perfil técnico lo vinculó a proyectos de comunicación satelital y cooperación internacional. Fue seleccionado en un acuerdo entre México y la NASA, y participó en una misión del transbordador espacial en la que trabajó en experimentos y sistemas de comunicación en órbita.

Franklin R. Chang-Díaz (Costa Rica)

Ingeniero mecánico y doctor en ingeniería nuclear formado en Estados Unidos. Ingresó a la NASA en 1980 y fue seleccionado como astronauta en 1981, tras una trayectoria enfocada en física aplicada y propulsión. Entre 1986 y 2002 participó en siete misiones del transbordador espacial, donde trabajó en operaciones técnicas, experimentos científicos y desarrollo de sistemas en microgravedad.

Ellen Ochoa (Estados Unidos, origen mexicano)

Ingeniera y científica con formación en física e investigación en óptica. Antes de ingresar a la NASA desarrolló trabajo en laboratorios y centros de investigación. Fue seleccionada como astronauta y participó en varias misiones del transbordador espacial, donde asumió funciones en operaciones científicas y carga útil. Se convirtió en la primera mujer de origen hispano en viajar al espacio.

Sidney M. Gutiérrez (Estados Unidos, origen mexicano)

Ingeniero aeronáutico formado en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con experiencia como piloto de pruebas en aeronaves de combate. Acumuló miles de horas de vuelo y participó en programas de evaluación de sistemas aeronáuticos. Fue seleccionado por la NASA en 1984 y participó en misiones del transbordador espacial, donde ocupó roles técnicos y de comando.

Carlos Noriega (Perú / Estados Unidos)

Ingeniero en computación formado en Estados Unidos y oficial del Cuerpo de Marines. Su carrera combinó operaciones militares y formación técnica en sistemas espaciales. Fue seleccionado como astronauta en la década de 1990 y participó en misiones del transbordador espacial enfocadas en el ensamblaje y mantenimiento de la Estación Espacial Internacional.

John Olivas (Estados Unidos, origen mexicano)

Ingeniero mecánico con doctorado en ciencia de materiales. Antes de su ingreso a la NASA trabajó en investigación aplicada en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), con enfoque en materiales para uso espacial. Fue seleccionado como astronauta en 1998 y participó en misiones del transbordador espacial, incluyendo caminatas espaciales para mantenimiento de estructuras en órbita.

Marcos Pontes (Brasil)

Ingeniero aeronáutico y piloto de la Fuerza Aérea Brasileña, fue seleccionado como astronauta en 1998 en el marco de la cooperación internacional para la Estación Espacial Internacional. En 2006 viajó al espacio a bordo de la Soyuz TMA-8 durante la Misión Centenario, convirtiéndose en el primer astronauta brasileño, sudamericano y lusófono. Durante su misión en la Estación Espacial Internacional realizó experimentos científicos en microgravedad desarrollados por instituciones brasileñas.

George Zamka (Estados Unidos, origen colombiano)

Piloto del Cuerpo de Marines con formación en matemáticas y gestión de ingeniería. Participó en operaciones militares y acumuló experiencia en vuelos de combate antes de ingresar a la NASA. Fue seleccionado como astronauta y participó en misiones del transbordador espacial, donde asumió funciones como piloto y comandante.

Joseph Acaba (Estados Unidos, origen puertorriqueño)

Geólogo con formación en ciencias de la Tierra y educación. Trabajó en investigación ambiental, cooperación internacional y docencia antes de ingresar a la NASA en 2004. Participó en misiones del transbordador espacial y en expediciones a la Estación Espacial Internacional, donde realizó caminatas espaciales y trabajos científicos.

José Hernández (Estados Unidos, origen mexicano)

Ingeniero eléctrico con experiencia en investigación en laboratorios nacionales de Estados Unidos. Su trabajo incluyó desarrollo de tecnologías en procesamiento de imágenes y sistemas científicos. Fue seleccionado como astronauta y participó en una misión del transbordador espacial, con tareas técnicas y experimentales en órbita.

Serena Auñón-Chancellor (Estados Unidos, origen cubano)

Médica con formación en ingeniería eléctrica y especialización en medicina aeroespacial. Trabajó como cirujana de vuelo antes de ser seleccionada como astronauta en 2009. Participó en expediciones de larga duración en la Estación Espacial Internacional, donde apoyó investigaciones en biotecnología, salud y ciencias de la vida.

Francisco ‘Frank’ Rubio (Estados Unidos, origen salvadoreño)

Médico y piloto del Ejército de Estados Unidos, con experiencia en aviación militar y medicina de vuelo. Fue seleccionado como astronauta en 2017. Participó en misiones hacia la Estación Espacial Internacional, donde desempeñó funciones en operaciones científicas, médicas y de soporte a la tripulación.