Estos dos alimentos cotidianos mejoran la presión arterial en personas con prediabetes

Investigación en 82 adultos con prediabetes evidenció mejor circulación y menor presión diastólica tras dos meses de consumo diario

Por O Globo / Brasil / GDA
Combinar aguacate y mango cada día favorece vasos sanguíneos y presión arterial en personas con riesgo metabólico.
Combinar aguacate y mango cada día favorece vasos sanguíneos y presión arterial en personas con riesgo metabólico. (Stock/Canva)







