Estos dos alimentos cotidianos mejoran la presión arterial en personas con prediabetes

Un nuevo estudio científico encontró que incluir aguacate y mango en la alimentación diaria favorece la salud del corazón. La investigación se publicó en el Journal of the American Heart Association. El análisis mostró mejoras en la función de los vasos sanguíneos y en la presión arterial diastólica.

El estudio evaluó el consumo de ¾ de taza de mango y 50 g de aguacate, equivalente a un tercio de una pieza mediana. Los participantes incorporaron esta combinación todos los días durante dos meses.

La muestra incluyó a 82 adultos entre 25 y 60 años. Todos tenían diagnóstico de prediabetes y presentaban sobrepeso u obesidad con un índice de masa corporal entre 25 y 35 kg/m². Ninguno fumaba. Tampoco seguían dietas especiales ni padecían enfermedades crónicas graves.

Tras el periodo de seguimiento, los investigadores detectaron mejoras relevantes en la función endotelial, que refleja la salud de los vasos sanguíneos. La dilatación mediada por flujo alcanzó 6,7% en el grupo que consumió las frutas. El grupo control registró una reducción a 4,6%.

La presión arterial diastólica también mostró cambios favorables. En hombres del grupo control se observó un aumento promedio de 5 mmHg en la presión arterial central. En contraste, quienes siguieron la dieta con aguacate y mango registraron una disminución cercana a 1,9 mmHg. La diferencia puede tener relevancia clínica si se mantiene en el tiempo.

Los beneficios ocurrieron sin variaciones en la ingesta calórica ni en el peso corporal. El hallazgo sugiere que frutas con alto valor nutricional pueden contribuir a la salud cardiovascular sin exigir cambios drásticos en el estilo de vida.

La investigadora principal Britt Burton-Freeman, profesora del Instituto de Tecnología de Illinois en Estados Unidos, indicó que la evidencia respalda estrategias alimentarias enfocadas en la nutrición para reducir el riesgo cardiovascular. Señaló que pequeñas incorporaciones ricas en nutrientes pueden apoyar la salud del corazón en poblaciones vulnerables como personas con prediabetes.

Quienes consumieron ambas frutas también aumentaron la ingesta de fibra, vitamina C y grasas monoinsaturadas, nutrientes asociados con beneficios cardiovasculares. No se registraron diferencias significativas en colesterol, niveles de glucosa ni marcadores de inflamación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.