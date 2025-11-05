Este truco con bicarbonato y aceite de coco hará que sus muebles de madera luzcan como nuevos

El bicarbonato y el aceite de coco limpian, desinfectan y protegen los muebles de madera sin usar productos químicos.

Limpiar muebles de madera puede convertirse en un problema si se usan productos químicos agresivos. Estos pueden dañar el color, la textura o el acabado de superficies delicadas. Sin embargo, existe una alternativa casera, efectiva y segura que evita el uso de químicos: una mezcla de bicarbonato de sodio y aceite de coco.

Esta fórmula limpia, desinfecta y protege los muebles, incluso los más antiguos. Además, resulta fácil de preparar y se adapta a distintos niveles de suciedad.

¿Por qué esta mezcla casera funciona?

El bicarbonato de sodio actúa como agente limpiador y desodorizante. Su textura permite frotar sin causar rayones y ayuda a remover polvo, grasa o suciedad superficial. También sirve como desinfectante ligero contra bacterias y hongos.

Por su parte, el aceite de coco hidrata la madera, evita que se agriete y crea una barrera natural contra la humedad. Además, mejora el brillo sin necesidad de ceras artificiales. Combinados, ambos ingredientes generan una pasta suave y cremosa con múltiples beneficios.

¿Qué muebles puede limpiar con este truco?

Este método casero es ideal para sillas, mesas, estanterías, gabinetes y cualquier superficie de madera natural. La mezcla puede ajustarse según el grado de porosidad o acumulación de suciedad.

¿Cómo se prepara la mezcla?

Para elaborar esta solución natural necesita:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

3 cucharadas de aceite de coco

1 cucharadita de agua (opcional)

Siga estos pasos:

Mezcle el bicarbonato y el aceite hasta obtener una pasta uniforme. Si la mezcla queda muy espesa, añada una cucharadita de agua. Aplique sobre la superficie con un paño suave, realizando movimientos circulares. Deje actuar durante cinco minutos. Retire el exceso con un paño limpio y seco. Repita el proceso si la madera sigue opaca o con residuos.

Este tratamiento natural permite limpiar, desinfectar y restaurar los muebles de forma económica y sin riesgo para la salud.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.