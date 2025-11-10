Ciencia

Este noviembre será ideal para ver la lluvia de meteoros Leónidas: conozca cuándo mirar al cielo

La Luna menguante no interferirá con esta lluvia de meteoros que alcanzará su pico en la madrugada del 17 de noviembre

Por Damián Arroyo C.
Las Leónidas 2025 ofrecerán hasta 15 meteoros por hora bajo condiciones ideales gracias a la fase lunar favorable.
Las Leónidas 2025 ofrecerán hasta 15 meteoros por hora bajo condiciones ideales gracias a la fase lunar favorable. (Imagen con fines ilustrativos).







