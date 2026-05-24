Ciencia

Este es el truco que evita que la ropa salga arrugada de la lavadora

Una técnica casera y poco conocida promete facilitar el lavado y reducir uno de los problemas más comunes en el hogar

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Por Europa Press
Un detalle simple dentro de la rutina de lavado puede ayudar a mejorar el resultado final de las prendas sin esfuerzo extra.
Un detalle simple dentro de la rutina de lavado puede ayudar a mejorar el resultado final de las prendas sin esfuerzo extra. (ChatGPT/Generada con IA)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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