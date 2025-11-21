Ciencia

Este es el cohete surcoreano que despegará desde Latinoamérica y buscará entrar en órbita

Brasil lanza cohete de 30 toneladas que lleva tecnología nacional e internacional al espacio desde la base de Alcântara

Por O Globo / Brasil / GDA
Brasil se une al mercado espacial global con el lanzamiento del cohete HANBIT-Nano desde Alcântara
Brasil se une al mercado espacial global con el lanzamiento del cohete HANBIT-Nano desde Alcântara (Fuerza Aérea Brasileña/Cortesía)







