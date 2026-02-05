Este es el alimento que puede durar siglos sin vencerse ni descomponerse

La miel destaca como un alimento único. Su composición química y el trabajo de las abejas permiten que se conserve por décadas sin perder calidad.

Es común que los alimentos tengan fecha de caducidad y requieran cuidados para su conservación. La miel rompe ese patrón. Este producto natural puede durar siglos sin descomponerse y sin perder sus cualidades para el consumo humano.

La miel mantiene su sabor, aroma y propiedades nutricionales incluso tras largos periodos de almacenamiento. No desarrolla bacterias peligrosas y resiste condiciones ambientales extremas, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Esa entidad indicó que en ese país el desperdicio de alimentos alcanza entre 30% y 40% del suministro anual, una cifra elevada frente a la capacidad de conservación que presenta la miel cuando se almacena correctamente.

La explicación de esta longevidad se relaciona con su composición química y con el proceso de producción que ejecutan las abejas. El sitio especializado Compound Interest detalló que el néctar recolectado contiene hasta 70% de agua en su estado inicial.

Durante la transformación en miel, las abejas domésticas deshidratan el néctar al abanicarlo con sus alas. Este proceso reduce el contenido de agua hasta 17%, un nivel que dificulta la supervivencia de microorganismos.

A ese proceso se suma la acción de una enzima presente en el estómago de las abejas, la cual descompone la glucosa del néctar en ácido glucónico. Ese cambio incrementa la acidez del producto final.

La revista Science Focus explicó que la acidez y la baja actividad de agua impiden el desarrollo de bacterias y hongos. Esta combinación refuerza la capacidad antimicrobiana de la miel.

Especialistas señalaron que, aunque la miel no caduca, puede presentar cambios físicos con el paso del tiempo. Entre ellos destacan el oscurecimiento y la cristalización. Estos efectos no alteran su seguridad ni su sabor.

Para aprovechar todos los beneficios, los expertos recomendaron que la miel sea natural, cruda y sin filtrar. La revista Nature Nat’s indicó que la miel cruda no se somete a altas temperaturas, lo que permite conservar sus propiedades originales, incluido el polen.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.