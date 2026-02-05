Ciencia

Este es el alimento que puede durar siglos sin vencerse ni descomponerse

La miel conserva su sabor y propiedades por décadas gracias a su composición química y al proceso natural que realizan las abejas

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La miel destaca como un alimento único. Su composición química y el trabajo de las abejas permiten que se conserve por décadas sin perder calidad.
La miel destaca como un alimento único. Su composición química y el trabajo de las abejas permiten que se conserve por décadas sin perder calidad. (Canva/Canva)







