Este ejercicio de un minuto realizado por los astronautas puede acabar con los dolores de rodilla

Científicos probaron en ratones un ejercicio de 1 minuto inspirado en astronautas

Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
Cuando se sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior es porque se estira más de la cuenta y puede romperse, dejando la rodilla inestable.
Una rutina de saltos breves mejoró la salud articular en ratones y podría tener aplicaciones futuras en astronautas, atletas y personas con lesiones.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

