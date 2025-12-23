Este ejercicio de un minuto realizado por los astronautas puede acabar con los dolores de rodilla

Una rutina de saltos breves mejoró la salud articular en ratones y podría tener aplicaciones futuras en astronautas, atletas y personas con lesiones.

Una rutina de ejercicio de tan solo un minuto, tres veces por semana, podría ayudar a prevenir el desgaste de las rodillas, según un estudio liderado por científicos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos.

El experimento tomó como base programas de entrenamiento utilizados por astronautas de la NASA para contrarrestar los efectos de la baja gravedad durante misiones espaciales prolongadas.

En condiciones de microgravedad, la falta de estímulo mecánico acelera la degradación del cartílago en articulaciones como las de las rodillas y la cadera.

Para evitar este deterioro, los investigadores propusieron un ejercicio simple: saltos cortos y rápidos. La hipótesis sugiere que este movimiento estimula tanto el fortalecimiento óseo como la regeneración del tejido cartilaginoso.

Resultados del experimento en ratones

La prueba se realizó en ratones. Aquellos que realizaron ejercicios de salto tres veces por semana registraron un incremento del 26% en el grosor del cartílago de la rodilla.

Por el contrario, los ratones con movilidad reducida sufrieron una reducción del 14% en ese mismo tejido.

Además del fortalecimiento del cartílago, los saltos también generaron un aumento en la densidad ósea.

Esto sugiere que un protocolo similar podría ser útil para astronautas e incluso para atletas que buscan mejorar la salud de sus articulaciones.

Aún no se ha probado en humanos

Aunque los resultados en ratones fueron positivos, los investigadores advirtieron que el ejercicio no ha sido probado en humanos. Las variables de carga, frecuencia e intensidad deben adaptarse a cada caso.

Además, se desconoce si la práctica sería efectiva en personas con cartílago ya deteriorado por condiciones como la osteoartritis.

Según especialistas en ortopedia, en contextos clínicos se suele evitar recomendar saltos a pacientes con lesiones de rodilla, debido al riesgo de sobrecarga en áreas debilitadas.

Sin embargo, el entorno espacial cambia esta perspectiva, ya que los astronautas enfrentan una pérdida acelerada de masa ósea y cartílago por falta de gravedad.

Frente a los casos más graves de desgaste articular, existen tratamientos como infiltraciones con ácido hialurónico o microfracturas en la articulación, que ayudan a reducir el dolor, pero no regeneran el cartílago.

Se muestra la cronología de la actividad de los tres grupos de ratones. (Estudio/Estudio)

Existen pruebas crecientes de que los vuelos espaciales prolongados aceleran la degradación del cartílago articular en humanos. Datos preliminares del experimento ESA-Cartilage señalan que este deterioro puede comenzar entre los cuatro y seis meses de permanencia en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Este hallazgo representa un posible riesgo para la salud de astronautas en misiones de mayor duración, como un viaje a Marte o una estadía extendida en la futura base lunar Artemis de la NASA.

Debido a que el cartílago tiene una capacidad muy limitada para regenerarse de forma natural, se plantea la necesidad de analizar el impacto de rutinas de ejercicio antes y durante las misiones espaciales como medida preventiva durante los periodos de inmovilización prolongada.

Las agencias espaciales ya aplican programas de entrenamiento dirigidos a los miembros de la EEI. Estas rutinas incluyen ejercicios tanto previos al vuelo como posteriores al regreso, con el objetivo de preparar el sistema musculoesquelético para los efectos de la microgravedad y facilitar su recuperación.

Durante la misión, el ejercicio cardiovascular y de fuerza busca reducir el deterioro físico provocado por la falta de gravedad. Sin embargo, todavía no se han desarrollado estrategias concretas para evitar específicamente el desgaste del cartílago articular en estos entornos, lo que evidencia un vacío importante en los protocolos actuales.

