Este día será la superluna de diciembre: la Luna se verá más brillante y cercana

El 4 de diciembre será la última superluna del año, con una Luna llena más visible debido a su cercanía con la Tierra

Por Damián Arroyo C.
The supermoon rises over Santiago, on April 7, 2020. A supermoon occurs when the moon reaches its closest position to the Earth, known as the perigee, making the satellite appear bigger and brighter than usual. (Photo by Martin BERNETTI / AFP)
La superluna de diciembre ocurrirá el jueves 4 a las 5:14 p. m. Será la última de 2025. (MARTIN BERNETTI/AFP)







