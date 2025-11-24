Este día será la superluna de diciembre: la Luna se verá más brillante y cercana

La superluna de diciembre ocurrirá el jueves 4 a las 5:14 p. m. Será la última de 2025.

La superluna de diciembre 2025 se podrá observar el jueves 4 a las 5:14 p. m., momento en que la Luna alcanzará su fase llena mientras se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, según el sitio especializado Time and Date.

Este fenómeno se conoce como superluna y ocurre cuando el satélite natural se encuentra en el perigeo, es decir, el tramo de su órbita más próximo al planeta.

La combinación con el plenilunio hace que la Luna se vea más grande y brillante desde la superficie terrestre.

La del 4 de diciembre será la última superluna del 2025, y una de las más destacadas del calendario lunar de fin de año.

Las otras fases lunares en diciembre 2025

El ciclo lunar del mes se completa con las siguientes fechas:

Jueves 11 de diciembre : cuarto menguante a las 2:51 p. m.

: cuarto menguante a las 2:51 p. m. Viernes 19 de diciembre : Luna nueva a las 7:43 p. m.

: Luna nueva a las 7:43 p. m. Sábado 27 de diciembre: cuarto creciente a la 1:09 p. m.

Cada fase ocurre en un instante preciso, definido por la posición relativa entre la Luna, el Sol y la Tierra.