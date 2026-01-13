Estas personas no deberían tomar café porque pueden sufrir efectos adversos en la salud

El consumo de café puede provocar efectos adversos en personas con ansiedad, problemas cardíacos, afecciones digestivas o durante el embarazo.

El café forma parte de la rutina diaria de muchas personas. Se consume en el desayuno, la cena o durante encuentros sociales. También se asocia con un impulso de energía para iniciar o continuar jornadas exigentes. Sin embargo, no todas las personas toleran esta bebida de la misma manera y en ciertos casos su ingesta genera efectos adversos.

Diversos especialistas y organismos de salud señalan que algunos grupos deben evitar el consumo de café o hacerlo solo bajo recomendación médica, debido a posibles repercusiones en el organismo.

Personas con problemas gastrointestinales

El café actúa como un alimento irritante para el sistema digestivo. En personas con gastritis o úlceras, su consumo puede provocar dolor abdominal y acidez estomacal. En estos casos, se aconseja sustituirlo por otras bebidas menos agresivas para el estómago.

Personas con trastornos de ansiedad

La cafeína estimula el sistema nervioso central. Aunque este efecto resulta útil para mantenerse alerta, en personas con trastornos de ansiedad puede intensificar los síntomas. El Hospital Clínico de Barcelona indicó que el consumo prolongado de estimulantes, incluida la cafeína, aumenta la frecuencia de episodios de ansiedad.

Personas con problemas cardíacos

El café puede elevar el ritmo cardíaco. Por esta razón, no se recomienda en personas con arritmias, hipertensión u otras afecciones cardíacas. Los especialistas sugieren evitar su consumo o consultar con un médico para conocer si existe una cantidad segura según cada condición.

Mujeres embarazadas

Durante el embarazo, la alimentación influye de forma directa en el desarrollo del feto. La Organización Mundial de la Salud señaló que en esta etapa se retrasa la eliminación de la cafeína en la sangre materna. Además, este compuesto atraviesa la placenta y afecta el metabolismo del feto.

Estudios científicos también asociaron el consumo de café durante el embarazo con bajo peso al nacer, parto prematuro o muerte fetal, por lo que se recomienda limitar o evitar su ingesta.

Antes de consumir café de forma regular, los especialistas aconsejan consultar con un médico para determinar si existen riesgos para la salud o si se requiere moderación en su consumo.

