Ciencia

Estas 6 acciones podrían ayudarle a desperdiciar menos comida en su hogar

Seis recomendaciones científicas fáciles de aplicar que pueden ayudarle a reducir el desperdicio de alimentos desde su hogar y generar impacto positivo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La ciencia del comportamiento propone seis estrategias útiles para combatir el desperdicio de alimentos desde el hogar.
La ciencia del comportamiento propone seis estrategias útiles para combatir el desperdicio de alimentos desde el hogar. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCComidadesperdicio de alimentos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.