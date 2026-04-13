Ciencia

Estados Unidos prueba esferas gigantes en el océano para generar energía constante a partir de las olas

Un dispositivo flotante convierte el movimiento del mar en electricidad continua y abre nuevas opciones para centros de datos y energía limpia

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Panthalassa prueba en el Pacífico una esfera que produce energía con olas. El sistema apunta a suministro constante y usos tecnológicos.
Panthalassa prueba en el Pacífico una esfera que produce energía con olas. El sistema apunta a suministro constante y usos tecnológicos. ( Panthalassa/YouTube)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEstados Unidos
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.