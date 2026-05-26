Ciencia

¿Está húmeda o solo fría? El sencillo truco para saber si la ropa tendida ya está seca

La sensación fría en la ropa tendida puede generar confusión durante los meses de bajas temperaturas y provocar errores al momento de guardarla

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Por Europa Press
Un truco simple y varias señales permiten saber si una prenda todavía está húmeda o si únicamente absorbió el frío del ambiente.
Un truco simple y varias señales permiten saber si una prenda todavía está húmeda o si únicamente absorbió el frío del ambiente. (ChatGPT/Generada con IA)







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