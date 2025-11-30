Ciencia

Esta especie de ave se vuelve casi ‘ciega’ por amor; entienda por qué

Durante el cortejo, estas aves sacrifican algo clave para atraer pareja: parte de su visión. Conozca el riesgo que enfrentan por amor

Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio evidenció que el plumaje de cortejo de faisanes reduce su visión en un 41 %, aumentando su vulnerabilidad ante depredadores.
Un estudio evidenció que el plumaje de cortejo de faisanes reduce su visión en un 41%, aumentando su vulnerabilidad ante depredadores. (Canva /Canva)







