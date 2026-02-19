Ciencia

Esta es la edad en la que debería dejar de consumir alcohol para proteger la memoria, según neurocientífico

Un reconocido especialista en cerebro explica por qué el alcohol puede convertirse en un riesgo silencioso con el paso del tiempo y cuáles hábitos ayudan a proteger la memoria

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Especialista alertó sobre señales tempranas de deterioro cognitivo y pidió eliminar el alcohol en adultos mayores.
Especialista alertó sobre señales tempranas de deterioro cognitivo y pidió eliminar el alcohol en adultos mayores. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCdemenciaalcoholadultos mayoresAlzheimer
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.