Esta es la edad en la que debería dejar de consumir alcohol para proteger la memoria, según neurocientífico

Especialista alertó sobre señales tempranas de deterioro cognitivo y pidió eliminar el alcohol en adultos mayores.

El consumo de alcohol después de los 65 años puede afectar la salud cerebral y aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. Así lo advirtió el neurocientífico Richard Restak, quien además afirmó que algunos casos de Alzheimer se podrían prevenir con un estilo de vida saludable.

Restak, según mencionó al medio de comunicación The Guardian, explicó que muchas fallas de memoria en la vida cotidiana no representan una enfermedad. Señaló que olvidar el motivo por el cual se entra a una habitación o el nombre de una persona responde, en la mayoría de los casos, a distracciones o falta de atención.

Olvidos comunes y señales de alerta

El especialista indicó que la mayoría de las pérdidas de memoria corresponden a lo que denominó “pecados de falta de atención”. Para que un dato quede almacenado, se requieren dos procesos.

El primero es la consolidación , etapa en la que la información se guarda en la memoria.

, etapa en la que la información se guarda en la memoria. El segundo es la recuperación, que permite acceder a ese dato en el futuro.

Añadió que si una persona piensa en asuntos laborales mientras le presentan a alguien, el cerebro no consolida la información. Por esa razón el recuerdo no existe.

No obstante, Restak alertó sobre conductas que van más allá del olvido cotidiano. Encontrar objetos en lugares ilógicos, como las llaves del automóvil o el periódico dentro de la nevera, puede constituir una señal temprana de una condición grave.

Alcohol y riesgo para las células nerviosas

El neurocientífico clasificó el alcohol como una neurotoxina, aunque de efecto débil. Afirmó que no resulta beneficioso para las células nerviosas.

Por ese motivo recomendó que las personas mayores de 65 años se abstengan de consumir alcohol de forma total y permanente.

Restak sostuvo que no existen garantías absolutas contra la demencia. Sin embargo, afirmó que el estilo de vida influye de manera decisiva en la reducción de riesgos.

Indicó que la memoria puede fortalecerse con práctica constante, como la lectura regular.

Además, propuso una estrategia integral que incluye varios pilares.

El primero es la actividad física y el descanso adecuado .

. El segundo es el cuidado de la salud visual y auditiva.

El tercero es mantener una alimentación saludable.

El cuarto es la abstinencia de sustancias como el alcohol.

El especialista comparó la prevención de la demencia con la seguridad vial. Señaló que, aunque no se puede evitar un accidente con certeza, mantener el vehículo en buen estado y aplicar medidas de seguridad reduce las probabilidades de un desenlace negativo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.