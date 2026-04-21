Ciencia

Espinaca, fresas y uvas lideran lista de alimentos con más pesticidas en 2026: esto revela un estudio

Un informe basado en datos oficiales de Estados Unidos detalla cuáles frutas y vegetales concentran más residuos de pesticidas en 2026

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Por O Globo / Brasil / GDA
Estudio identifica alimentos con mayor carga de pesticidas. Espinaca encabeza lista que alerta sobre riesgos acumulativos en la salud.
Estudio identifica alimentos con mayor carga de pesticidas. Espinaca encabeza lista que alerta sobre riesgos acumulativos en la salud. (Canva Stock/Irene Asthetik, Lawrence Lum y Teresa Wang de Pexels)







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