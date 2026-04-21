Espinaca, fresas y uvas lideran lista de alimentos con más pesticidas en 2026: esto revela un estudio

Estudio identifica alimentos con mayor carga de pesticidas. Espinaca encabeza lista que alerta sobre riesgos acumulativos en la salud.

La espinaca, las fresas y las uvas encabezan el ranking de los alimentos con mayor presencia de residuos de pesticidas en 2026. Así lo señala el más reciente informe elaborado con datos oficiales de Estados Unidos.

El reporte se basa en el Guía del Consumidor para Pesticidas en Productos Frescos 2026, difundido por el Environmental Working Group (EWG). La investigación identificó rastros de químicos en todos los productos analizados.

Entre las sustancias detectadas figuran los PFAS, conocidos como “químicos eternos”, asociados a efectos persistentes en el ambiente y la salud.

Espinaca domina lista de los Doce Sucios

La espinaca ocupa el primer lugar del listado denominado Doce Sucios. Este ranking reúne frutas y vegetales con mayor carga de pesticidas.

Según el EWG, este vegetal presentó más residuos por peso que cualquier otro producto. Además, registró en promedio cuatro o más tipos distintos de pesticidas.

Frutas y vegetales con mayor contaminación

El listado incluye otros productos de consumo habitual. Entre ellos destacan:

Fresas

Uvas

Nectarinas

Melocotones

Cerezas

Manzanas

Moras

Peras

Papas

Arándanos

La mayoría de estas muestras mostró presencia de cuatro o más pesticidas diferentes. Las papas fueron la excepción, con un promedio de dos.

Riesgos por exposición acumulada

Especialistas advierten sobre el impacto del consumo frecuente de alimentos con múltiples residuos. Señalan que existe un efecto acumulativo que puede aumentar riesgos para la salud con el tiempo.

Diversas investigaciones relacionan la exposición a pesticidas con partos prematuros, malformaciones congénitas y abortos espontáneos. También se asocia con daños genéticos, enfermedades cardíacas y cáncer.

Más de 54.000 muestras analizadas

El informe analizó 54.344 muestras de 47 tipos de frutas y vegetales. Estas pruebas corresponden a evaluaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Antes del análisis, cada muestra fue lavada, frotada y pelada para simular el consumo en el hogar. A pesar de ese proceso, se detectaron rastros de 264 pesticidas, de los cuales 203 aparecieron en los productos del ranking.

Niños, los más vulnerables

La American Academy of Pediatrics advierte que los menores presentan mayor vulnerabilidad ante estos contaminantes.

La exposición durante el embarazo se vincula con bajo peso al nacer, defectos congénitos y muerte fetal. En la infancia, se asocia con problemas de atención, dificultades de aprendizaje y mayor riesgo de cáncer.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.